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Bisküvili Limon Tatlısı

Bisküvili Limon Tatlısı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet limonun suyu

1 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı tepeleme buğday nişastası

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket kakaolu bisküvi



Süslemek için:

Bisküvi ve rendelenmiş limon kabuğu

YAPILIŞI

Limon suyu ve toz şekeri karıştırın. Tencereye alıp, buğday nişastası ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Muhallebiyi ocaktan almaya yakın tereyağı ekleyip karıştırın. Kare bir kalıbı streç filmle kaplayıp, 1 cm kalınlığında muhallebi dökün. Üzerine 1 sıra bisküvi yerleştirin. En üstte muhallebi kalacak şekilde aynı işlemi 3 kez daha tekrarlayın. 1 gece buzdolabının alt rafında dinlendirin. Ertesi gün ters çevirip çıkarın. Üzerini ufalanmış bisküvi ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.
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