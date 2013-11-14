Bisküvili Limon Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Limon suyu ve toz şekeri karıştırın. Tencereye alıp, buğday nişastası ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Muhallebiyi ocaktan almaya yakın tereyağı ekleyip karıştırın. Kare bir kalıbı streç filmle kaplayıp, 1 cm kalınlığında muhallebi dökün. Üzerine 1 sıra bisküvi yerleştirin. En üstte muhallebi kalacak şekilde aynı işlemi 3 kez daha tekrarlayın. 1 gece buzdolabının alt rafında dinlendirin. Ertesi gün ters çevirip çıkarın. Üzerini ufalanmış bisküvi ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.