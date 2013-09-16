Bitter Kuki

Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp diğer malzemeleri ilave edin ve iyice yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda incelterek yuvarlak şekil verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.