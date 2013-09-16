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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Bitter Kuki

Bitter Kuki

Bitter Kuki
  • 14 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 su bardağı un

1 su bardağı kakao

700 gram oda sıcaklığında tereyağı

5 su bardağı toz şeker

5 adet yumurta

Yarım çorba kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

1'er tatlı kaşığı tarçın, toz karanfil ve toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz



Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp diğer malzemeleri ilave edin ve iyice yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda incelterek yuvarlak şekil verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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