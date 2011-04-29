Bonibonlu Kurabiye

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YAPILIŞI

yoğurma kabına tereyağ ve pudra şekerini alıp yoğurun.Yumurta,vanilya,kabartma tozu ve buğday nişastasını da ekleyip,tekrar yoğurun.Azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.



Hamuru 4 eşit parçaya ayırın.İlk parçasına pembe gıda boyası,ikinci parçasına mavi gıda boyası,üçüncü parçasına kakao ekleyip hamurları homojen bir kıvam alana kadar tekrar yoğurun.Son parça sade olarak kalsın.Yoğrulan hamurları streç filme sarıp,buzdolabında yarım saat dinlendirin.



Dinlenen hamurları sırayla 0.5 cm. kalınlığında açın ve istediğiniz kalıplarla kesin.Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine döşeyin ve üzerlerine bonibonları batırın.



175 derecede 15-20 dakika arası pişirin.Piştiğini beyaz olan kurabiyelerin hafif kızarmasından anlayabilirsiniz.



AFİYET BAL ŞEKER OLSUN.