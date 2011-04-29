DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Bonibonlu Kurabiye

Bonibonlu Kurabiye

Bonibonlu Kurabiye
  • 25 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

250 gr. yumuşak tereyağı yada margarin



1 yumurta



1 su bardağı pudra şekeri



1 su bardağı buğday nişastası



1 paket vanilya



1 paket kabartma tozu



Aldığı kadar un



Renklendirmek için; gıda boyası yada kakao



Üzerleri için; 3 kutu bonibon

YAPILIŞI

yoğurma kabına tereyağ ve pudra şekerini alıp yoğurun.Yumurta,vanilya,kabartma tozu ve buğday nişastasını da ekleyip,tekrar yoğurun.Azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Hamuru 4 eşit parçaya ayırın.İlk parçasına pembe gıda boyası,ikinci parçasına mavi gıda boyası,üçüncü parçasına kakao ekleyip hamurları homojen bir kıvam alana kadar tekrar yoğurun.Son parça sade olarak kalsın.Yoğrulan hamurları streç filme sarıp,buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Dinlenen hamurları sırayla 0.5 cm. kalınlığında açın ve istediğiniz kalıplarla kesin.Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine döşeyin ve üzerlerine bonibonları batırın.

175 derecede 15-20 dakika arası pişirin.Piştiğini beyaz olan kurabiyelerin hafif kızarmasından anlayabilirsiniz.

AFİYET BAL ŞEKER OLSUN.

PÜF NOKTASI

Özellikle de çocuklarınız için nefis bir lezzet.görünümü onları çok cezbedecek.Arzuya göre kesinlikle denemelisiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN