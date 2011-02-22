Bonibonlu Kurabiye

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Bir kapta margarin, pudra şekeri ve yumurta karıştırılır. Nişasta, un ve kabartma tozu ilave edilip ele yapışmayacak bir hamur elde edilir.

Hamuru biraz dinlendirdikten sonra merdaneyle açıp çeşitli kurabiye kalıplarıyla şekil verilir. Üzerine bonibon şekerler hafifçe batırılır.

Önceden 160 derece de ısıtılmış fırında üstü beyaz kalacak şekilde pişirilir.