ÇAVDAR EKMEKLİ BİSKUVİ

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MALZEMELER: 1 su bardağı ufalanmış çavdar ekmeği 2 yumurta 2,5 çay bardağı şeker 2 kaşık süt Yarım paket oda sıcaklığında margarin Bir avuç kuru üzüm Bir avuç damla çikolata 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Un Üzeri için: 1 yumurta sarısı Toz şeker

YAPILIŞI

YAPILIŞI:

Yumurtanın birinin sarısını ayırın.

Tüm malzemeyi yoğurma kabına alın ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın.

Hamuru 5 dakika dinlendirip unlu zeminde 0,5 cm. kalınlığında açın ve kurabiye kalıplarıyla kesin.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve toz şeker serpin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri pembe olana kadar pişirin.





Afiyet olsun.