ÇAVDAR EKMEKLİ BİSKUVİ

Üye Tarifi
MALZEMELER
MALZEMELER:
1 su bardağı ufalanmış çavdar ekmeği
2 yumurta
2,5 çay bardağı şeker
2 kaşık süt
Yarım paket oda sıcaklığında margarin
Bir avuç kuru üzüm
Bir avuç damla çikolata
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Un
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
Toz şeker
YAPILIŞI
YAPILIŞI:
Yumurtanın birinin sarısını ayırın.
Tüm malzemeyi yoğurma kabına alın ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın.
Hamuru 5 dakika dinlendirip unlu zeminde 0,5 cm. kalınlığında açın ve kurabiye kalıplarıyla kesin.
Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve toz şeker serpin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri pembe olana kadar pişirin.
Afiyet olsun.