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ÇAVDAR EKMEKLİ BİSKUVİ

ÇAVDAR EKMEKLİ BİSKUVİ
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    MALZEMELER

    MALZEMELER:





    1 su bardağı ufalanmış çavdar ekmeği

    2 yumurta

    2,5 çay bardağı şeker

    2 kaşık süt

    Yarım paket oda sıcaklığında margarin

    Bir avuç kuru üzüm

    Bir avuç damla çikolata

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Un





    Üzeri için:

    1 yumurta sarısı

    Toz şeker

    YAPILIŞI

    YAPILIŞI:
    Yumurtanın birinin sarısını ayırın.
    Tüm malzemeyi yoğurma kabına alın ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın.
    Hamuru 5 dakika dinlendirip unlu zeminde 0,5 cm. kalınlığında açın ve kurabiye kalıplarıyla kesin.
    Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
    Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve toz şeker serpin.
    180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri pembe olana kadar pişirin.


    Afiyet olsun.
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