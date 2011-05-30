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Cevizli Bisküvi

Cevizli Bisküvi
  • 30 Adet
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pudra şekeri

3 adet yumurta

1 kahve fincanı süt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

1 çay kaşığı vanilya

250 gram margarin

Aldığı kadar un



Üzeri için: İri kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alın. Ortasına 2 adet yumurta akı ve 3 adet yumurta sarısını koyun. Pudra şekeri, süt, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Oda sıcaklığındaki margarini de katıp, karıştırın. İyice yoğurup, hamuru iki eşit parçaya ayırın. 20 dakika dinlendirin. 1 cm kalınlığında açıp, dilediğiniz bisküvi kalıplarıyla şekiller kesin (tercihen kalp). Önce kalan 1 adet yumurtanın akına, sonra iri kıyılmış cevize batırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında üzeri pembeleşene dek pişirin.
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