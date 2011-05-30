Cevizli Bisküvi

Sofra Tarifi

1 su bardağı pudra şekeri 3 adet yumurta 1 kahve fincanı süt Yarım limonun rendelenmiş kabuğu 1 çay kaşığı vanilya 250 gram margarin Aldığı kadar un Üzeri için: İri kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alın. Ortasına 2 adet yumurta akı ve 3 adet yumurta sarısını koyun. Pudra şekeri, süt, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Oda sıcaklığındaki margarini de katıp, karıştırın. İyice yoğurup, hamuru iki eşit parçaya ayırın. 20 dakika dinlendirin. 1 cm kalınlığında açıp, dilediğiniz bisküvi kalıplarıyla şekiller kesin (tercihen kalp). Önce kalan 1 adet yumurtanın akına, sonra iri kıyılmış cevize batırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında üzeri pembeleşene dek pişirin.