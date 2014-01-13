Cevizli Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarini, yumurtanın sarısını, pudra şekerini ve vanilyayı bir kapta karıştırın. Üzerine un ve yarım paket kabartma tozunu ekleyin. Hamuru iyice yoğurun. Ardından dövülmüş cevizi ekleyip, bir kez daha hamurunuzu iyice yoğurun. Hamurdan, cevizden iri parçalar koparın. Elinizle yuvarlak ve yassı şekiller verip, ortalarına parmağımızla bastırın. Yuvarlak bisküvileri fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, bisküvilerin üzeri pembeleşene dek pişirin. Ortalarındaki boşluklara meyve şekerlemesi yerleştirerek servis yapın.