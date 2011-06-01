Cevizli Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 çay bardağı un
2 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı çekilmiş ceviz
YAPILIŞI
Unu derince bir kabın içine eleyerek alın. Üzerine yoğurt, zeytinyağı ve yumurtayı ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın. Tozşeker ve kabartma tozunu ekledikten sonra tekrar karıştırın. Malzemelerin birbirleriyle iyice karışmasını sağlayın. Son olarak ceviz içini ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan parçalar kopararak yuvarlak şekil verip, tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe pembeleşinceye kadar pişirin.