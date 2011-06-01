Cevizli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu derince bir kabın içine eleyerek alın. Üzerine yoğurt, zeytinyağı ve yumurtayı ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın. Tozşeker ve kabartma tozunu ekledikten sonra tekrar karıştırın. Malzemelerin birbirleriyle iyice karışmasını sağlayın. Son olarak ceviz içini ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan parçalar kopararak yuvarlak şekil verip, tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe pembeleşinceye kadar pişirin.