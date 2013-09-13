DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Cevizli Minik İkramlar

Cevizli Minik İkramlar

Cevizli Minik İkramlar
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

125 gram yumuşak margarin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çay bardağı pudra şekeri

Üç buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı ince kıyılmış ceviz içi

Üzerine:

Pudra şekeri ve kakao

YAPILIŞI

Yumurtayı derin bir kaba kırıp margarin, zeytinyağı ve pudra şekeri ile karıştın. Üzerine un, kabartma tozu ve
ceviz içini katıp karıştırın. Hazırladığınız hamurdan iki fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp minik kurabiyeler hazırlayın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerilerine pudra şekeri ve kakao serperek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN