Cevizli Minik İkramlar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
125 gram yumuşak margarin
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çay bardağı pudra şekeri
Üç buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 çay bardağı ince kıyılmış ceviz içi
Üzerine:
Pudra şekeri ve kakao
YAPILIŞI
Yumurtayı derin bir kaba kırıp margarin, zeytinyağı ve pudra şekeri ile karıştın. Üzerine un, kabartma tozu ve
ceviz içini katıp karıştırın. Hazırladığınız hamurdan iki fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp minik kurabiyeler hazırlayın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerilerine pudra şekeri ve kakao serperek servis yapın.