Cevizli Minik İkramlar

Yumurtayı derin bir kaba kırıp margarin, zeytinyağı ve pudra şekeri ile karıştın. Üzerine un, kabartma tozu ve

ceviz içini katıp karıştırın. Hazırladığınız hamurdan iki fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp minik kurabiyeler hazırlayın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerilerine pudra şekeri ve kakao serperek servis yapın.