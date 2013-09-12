Cevizli Un Kurabiyesi

Unu, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ile 2 kez eleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağı ve yumurta akını unlu

karışıma ekleyip iyice yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun. Cevizleri iri kalacak şekilde dövüp hamura ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp uzun, yuvarlak ya da ay şekli verin. Yağlı kağıt ile kaplı fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 150 derece fırında 40 dakika pişirin. Un kurabiyelerini fırından çıkartıp üzerine pudra şekeri serpin ve soğumaya bırakın.