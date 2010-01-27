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Cevizli Un Kurabiyesi

Cevizli Un Kurabiyesi
  • 40 Adet
  • Pişirme: 60 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kıyılmış ceviz

4 su bardağından 2 parmak fazla un

1 kahve fincanı pudra şekeri

Yarım paket kabartma tozu

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Unun yarısını, pudra şekeri ve kabartma tozuyla birlikte derin bir kaba eleyin. Tereyağını ilave edip, iyice yoğurun. Tereyağını yedirince kalan unu ve cevizi yavaş yavaş ekleyin. Yaklaşık 15 dakika yoğurup, sert bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayıp, yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1-2 dakika pişirdikten sonra fırının ısısını 150 dereceye düşürün. Bu ısıda yaklaşık 1 saat pişirin. Fırından çıkarıp üzerine pudra şekeri serpin. Ilık olarak servis yapın.
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