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Çikolatalı Ay Kurabiye

Çikolatalı Ay Kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 su bardağı pudra şekeri

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

İki buçuk su bardağı toz badem

Üzeri için:

File badem

2 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

Tereyağını pudra şekeri ile birlikte derin bir kapta pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılındıktan sonra tereyağlı karışıma ekleyip, karıştırın. Toz bademi ekleyip, karıştırarak karışıma yedirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ay şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla erleştirin ve üzerine yumurta akı sürüp, file badem serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.
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