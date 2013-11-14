Çikolatalı Ay Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 su bardağı pudra şekeri
2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
İki buçuk su bardağı toz badem
Üzeri için:
File badem
2 adet yumurtanın akı
YAPILIŞI
Tereyağını pudra şekeri ile birlikte derin bir kapta pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılındıktan sonra tereyağlı karışıma ekleyip, karıştırın. Toz bademi ekleyip, karıştırarak karışıma yedirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ay şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla erleştirin ve üzerine yumurta akı sürüp, file badem serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.