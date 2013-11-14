Çikolatalı Ay Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını pudra şekeri ile birlikte derin bir kapta pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılındıktan sonra tereyağlı karışıma ekleyip, karıştırın. Toz bademi ekleyip, karıştırarak karışıma yedirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ay şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla erleştirin ve üzerine yumurta akı sürüp, file badem serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.