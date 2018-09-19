Çikolata Kremalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir tabağı pişirme kağıdı ile kaplayıp, 7-8 tatlı kaşığı çikolata kremasını parça parça tabağa yerleştirin ve derin dondurucuya koyun. Harç için tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırın. Harçtan cevizden biraz daha küçük bir parça alıp, avucunuzda yassılaştırın. Üzerine derin dondurucudan aldığınız 1 parça donmuş çikolata kreması yerleştirin. Harçtan yeniden cevizden daha küçük bir parça alıp üzerine yerleştirin. İki avucunuzun ortasında hafifçe yassılaştırın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın ve pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.