Çikolata Soslu Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
1 su bardağı toz şeker
4 su bardağı un
Yarım paket kabartma tozu
1 su bardağı iri kıyılmış fındık içi
100 gram eritilmiş bitter çikolata
YAPILIŞI
Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Yumurta sarılarına margarini ekleyip, karıştırın. Şeker, un ve kabartma tozunu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın. Hamurdan küçük parçalar kopartın. Elinizle şekil verin ve üzerine hafifçe bastırın. Hamurun bir yüzünü yumurta akına bulayın ve fındık içi serpin. Tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirip,soğuduktan sonra servis yapın.