Çikolata Soslu Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Yumurta sarılarına margarini ekleyip, karıştırın. Şeker, un ve kabartma tozunu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın. Hamurdan küçük parçalar kopartın. Elinizle şekil verin ve üzerine hafifçe bastırın. Hamurun bir yüzünü yumurta akına bulayın ve fındık içi serpin. Tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirip,soğuduktan sonra servis yapın.