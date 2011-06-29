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Çikolata Soslu Bisküvi

Çikolata Soslu Bisküvi
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

1 su bardağı toz şeker

4 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

1 su bardağı iri kıyılmış fındık içi

100 gram eritilmiş bitter çikolata

YAPILIŞI

Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Yumurta sarılarına margarini ekleyip, karıştırın. Şeker, un ve kabartma tozunu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın. Hamurdan küçük parçalar kopartın. Elinizle şekil verin ve üzerine hafifçe bastırın. Hamurun bir yüzünü yumurta akına bulayın ve fındık içi serpin. Tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirip,soğuduktan sonra servis yapın.
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