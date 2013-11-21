Çikolatalı Antep Fıstıklı Kurabiye

benmari usulü eritin. Soğuyan bisküvilerin bir yüzünü önce çikolataya, sonra iri dövülmüş antep fıstığına

bulayın. Donması için 1 saat beklettikten sonra servis yapın.

1 ÖNCELİKLE hamur için yoğurma kabında un, pudra şekeri, margarin ve yumurtayı yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 2 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın. Hamurdan dilediğiniz biçimdeki kalıpla şekiller çıkarın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-17 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. 2 Çikolata sos için çikolatayı