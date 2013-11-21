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Çikolatalı Antep Fıstıklı Kurabiye

Çikolatalı Antep Fıstıklı Kurabiye
  • 4 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

İki buçuk su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

125 gram oda sıcaklığında

margarin

3 adet yumurta

Çikolata sosu için:

2 paket

(80'er gramlık) bitter çikolata

100 gram antep fıstığı

YAPILIŞI

1 ÖNCELİKLE hamur için yoğurma kabında un, pudra şekeri, margarin ve yumurtayı yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 2 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın. Hamurdan dilediğiniz biçimdeki kalıpla şekiller çıkarın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-17 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. 2 Çikolata sos için çikolatayı
benmari usulü eritin. Soğuyan bisküvilerin bir yüzünü önce çikolataya, sonra iri dövülmüş antep fıstığına
bulayın. Donması için 1 saat beklettikten sonra servis yapın.
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