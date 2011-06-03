Çikolatalı Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram tereyağı
1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı süt
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
4 su bardağı un
200 gram ince kıyılmış ceviz
Üzeri için:
100 gram bitter çikolata
YAPILIŞI
Yumuşatılmış tereyağını derin bir kaba alın. Toz şeker, yumurta, süt ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Unu ilave edin. Cevizi katıp hamuru iyice karıştırın. Yoğurup rulo yapın. Üzerini nemli bezle örtün. 2 saat buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından çıkardığınızda hamuru incecik dilimleyin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembele-şene dek pişirin. Fırından çıkardığınızda soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Bisküvilerin üzerine sürerek servis yapın.