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Çikolatalı Bisküvi

Çikolatalı Bisküvi
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı süt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

4 su bardağı un

200 gram ince kıyılmış ceviz

Üzeri için:

100 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Yumuşatılmış tereyağını derin bir kaba alın. Toz şeker, yumurta, süt ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Unu ilave edin. Cevizi katıp hamuru iyice karıştırın. Yoğurup rulo yapın. Üzerini nemli bezle örtün. 2 saat buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından çıkardığınızda hamuru incecik dilimleyin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembele-şene dek pişirin. Fırından çıkardığınızda soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Bisküvilerin üzerine sürerek servis yapın.
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