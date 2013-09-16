Çikolatalı Cips Kuki

Un, yumurta, pudra şekeri, sıvı yağ, tereyağı, vanilya,kabartma tozu, esmer şeker, kakao, ceviz ve damla çikolatayı yoğurup, fazla sert olmayan bir hamur elde edin. Merdane ile 3-4 mm kalınlığında açın. Çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, üzeri hafif kızarana dek pişirin.