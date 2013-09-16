Çikolatalı Cips Kuki

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı+3 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
Yarım su bardağı+3 çorba kaşığı pudra şekeri
Üç buçuk çorba kaşığı sıvı yağ
30 gram tereyağı
1'er paket vanilya ve kabartma tozu
2 çorba kaşığı esmer şeker
1 çorba kaşığı+1 çay kaşığı kakao
Yarım su bardağı kıyılmış ceviz
1 su bardağı damla çikolata
YAPILIŞI
Un, yumurta, pudra şekeri, sıvı yağ, tereyağı, vanilya,kabartma tozu, esmer şeker, kakao, ceviz ve damla çikolatayı yoğurup, fazla sert olmayan bir hamur elde edin. Merdane ile 3-4 mm kalınlığında açın. Çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, üzeri hafif kızarana dek pişirin.