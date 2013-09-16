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Çikolatalı Cips Kuki

Çikolatalı Cips Kuki
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı+3 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı+3 çorba kaşığı pudra şekeri

Üç buçuk çorba kaşığı sıvı yağ

30 gram tereyağı

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

2 çorba kaşığı esmer şeker

1 çorba kaşığı+1 çay kaşığı kakao

Yarım su bardağı kıyılmış ceviz

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Un, yumurta, pudra şekeri, sıvı yağ, tereyağı, vanilya,kabartma tozu, esmer şeker, kakao, ceviz ve damla çikolatayı yoğurup, fazla sert olmayan bir hamur elde edin. Merdane ile 3-4 mm kalınlığında açın. Çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, üzeri hafif kızarana dek pişirin.
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