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Çikolatalı Ev Bisküvisi

Çikolatalı Ev Bisküvisi
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram fındık

10 çorba kaşığı pudra şekeri

125 gram margarin

2 adet yumurta

4 çorba kaşığı un

400 gram çikolata kreması (şokella, nutella vb.)



Üzerine: Yarım su bardağı antepfıstığı (dövülmüş)

YAPILIŞI

Öncelikle margarini eritin. Eriyen yağa 4 çorba kaşığı unu, 10 çorba kaşığı pudra şekerini, yumurtaları ve iri kıyılmış fındığı ilave edip, yoğurun. Daha sonra fındıklı hamurdan irice parçalar koparıp, elinizde şekil verin. Bu şekilde hazırladığınız bisküvileri, yağlanmış tepsiye dizin. Orta ısılı fırında, altı kızarana dek pişirin. Fırından aldığınız bisküvileri soğumaya bırakın. Bu arada çikolata kremasını benmari usulü eritin. Bisküvilerin üzerine sürün. En üste yarım su bardağı dövülmüş antepfıstığı serpip servis yapın. Benmari usulü eritmek: Çikolatayı küçük bir kaba alın. Kabı da su dolu bir tencerenin içine yerleştirin. Ocağa koyup, çikolata eriyene dek bekletin.
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