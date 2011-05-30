Çikolatalı Ev Bisküvisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle margarini eritin. Eriyen yağa 4 çorba kaşığı unu, 10 çorba kaşığı pudra şekerini, yumurtaları ve iri kıyılmış fındığı ilave edip, yoğurun. Daha sonra fındıklı hamurdan irice parçalar koparıp, elinizde şekil verin. Bu şekilde hazırladığınız bisküvileri, yağlanmış tepsiye dizin. Orta ısılı fırında, altı kızarana dek pişirin. Fırından aldığınız bisküvileri soğumaya bırakın. Bu arada çikolata kremasını benmari usulü eritin. Bisküvilerin üzerine sürün. En üste yarım su bardağı dövülmüş antepfıstığı serpip servis yapın. Benmari usulü eritmek: Çikolatayı küçük bir kaba alın. Kabı da su dolu bir tencerenin içine yerleştirin. Ocağa koyup, çikolata eriyene dek bekletin.