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Çikolatalı kahveli kurabiye

Kahvenin tadından vazgeçemeyenler ve kahvesiz yapamayanlar için tadı damağınızda kalacak çikolatalı kahveli kurabiye tarifi...
Çikolatalı kahveli kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında margarin



● 2 kahve fincanı tozşeker



● 2 çorba kaşığı yoğurt ● 1 adet yumurta



● 1'er paket kabartma tozu ve vanilya



● 1 çorba kaşığı kakao



● 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



● 1,5 - 2 su bardağı un



● İçine: 3 çorba kaşığı kakaolu



fındık kreması



● Üzerine: 1 çorba kaşığı pudraşekeri


YAPILIŞI

Bütün hamur malzemesini yoğurun. Kulak memesi kıvamında hamur haline getirin. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp, bunları da elinizde biraz yassıltın. 1 tatlı kaşığı kakaolu fındık kremasını içine koyun. Hamurun içinde çikolata görünmeyecek şekilde tekrar yuvarlayın. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakılan kurabiyelerin üzerine pudraşekeri serpiştir

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