Çikolatalı kahveli kurabiye

● 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında margarin
● 2 kahve fincanı tozşeker
● 2 çorba kaşığı yoğurt ● 1 adet yumurta
● 1'er paket kabartma tozu ve vanilya
● 1 çorba kaşığı kakao
● 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
● 1,5 - 2 su bardağı un
● İçine: 3 çorba kaşığı kakaolu
fındık kreması
● Üzerine: 1 çorba kaşığı pudraşekeri
Bütün hamur malzemesini yoğurun. Kulak memesi kıvamında hamur haline getirin. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp, bunları da elinizde biraz yassıltın. 1 tatlı kaşığı kakaolu fındık kremasını içine koyun. Hamurun içinde çikolata görünmeyecek şekilde tekrar yuvarlayın. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakılan kurabiyelerin üzerine pudraşekeri serpiştir