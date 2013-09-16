Çikolatalı Kurabiye

Un, tereyağı veya margarini bir kaba alıp özleşene kadar yoğurun. Kalan malzemeyi de en son kakao olacak şekilde üzerine ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekillendirerek yuvarlak kurabiyeler hazırlayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Daha sonra her kurabiyenin tam ortasına parmağınızla bastırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sosu için, kremayı bir kaba alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte kaynama noktasına gelince ocaktan alın. Rendelenmiş çikolatanın üzerine döküp karıştırın. Kurabiyeleri servis tabağına alın. Ortalarındaki boşluklara birer vişne reçeli tanesi koyun. Erittiğiniz çikolatayı kurabiyelerin üzerine gezdirip servis yapın.