Çikolatalı Kurabiye

bir hamur elde edin). Hamuru merdaneyle yarım cm kalınlığında açın ve çeşitli şekillerdeki kalıplarla kesin.

Kenarlardan çıkan hamurları tekrar yoğurun ve tekrar açıp, şekiller çıkarın. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Kurabiyeleri yağlanmış ya da yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin.

Tereyağı veya margarini mikserle çırpın. Yumurta sarısı ve pudra şekerini ekleyip tekrar mikserle çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya, kakao, benmari usulü eritilmiş çikolata ve unu ekleyip, yoğurun (zor toparlanan bir hamur olduğu için iyi yoğurun, ele yapışmayacak, kulak memesi kıvamında