Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
ya da margarin
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta sarısı
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı kakao
1 paket (80 gram) bitter çikolata
3 su bardağı un
YAPILIŞI
Tereyağı veya margarini mikserle çırpın. Yumurta sarısı ve pudra şekerini ekleyip tekrar mikserle çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya, kakao, benmari usulü eritilmiş çikolata ve unu ekleyip, yoğurun (zor toparlanan bir hamur olduğu için iyi yoğurun, ele yapışmayacak, kulak memesi kıvamında
bir hamur elde edin). Hamuru merdaneyle yarım cm kalınlığında açın ve çeşitli şekillerdeki kalıplarla kesin.
Kenarlardan çıkan hamurları tekrar yoğurun ve tekrar açıp, şekiller çıkarın. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Kurabiyeleri yağlanmış ya da yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin.