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Çikolatalı kurabiye tarifi

Ağızda dağılan bol çikolata parçacıklı bir kurabiyeye ne dersiniz? Güzel bir hamur elde ettikten sonra buzdolabına atarak hamurunuzu dinlendirmeyi unutmayın! Misafirlerinizin damağında eşsiz bir iz bırakacak
Çikolatalı kurabiye tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



1+1/4 su bardağı un



Yarım çay bardağı kakao



Yarım çay kaşığı karbonat



150 gram oda sıcaklığında tereyağı



2/3 su bardağı esmerşeker



1/4 su bardağı tozşeker



1 paket vanilya


YAPILIŞI

Çikolatayı irice kıyın. Un, kakao ve karbonatı bir kaba eleyin ve kenara alın. Tereyağını iyice yumuşayana kadar çırpın. Üzerine esmerşeker, tozşeker ve vanilya ekleyip 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin. Ardından elediğiniz kuru malzemeyi ekleyip dikkatlice karıştırın. En son çikolata parçalarını da ekleyip özleşene kadar biraz daha karıştırın. Hamuru tezgaha alıp toparlayın ve rulo yapın. Streç filme sarıp buzdolabında 1 saat bekletin. Buzdolabından çıkardığınız kurabiye hamurunu 1.5 cm kalınlığında dilimleyin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine aralarında boşluklar kalacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 12-13 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Kurabiye pişirme süresinin sonunda yumuşak görünse bile mutlaka fırından alın. Çünkü soğudukça normal kıvama gelecektir.
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