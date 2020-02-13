Çikolatalı kurabiye tarifi

Çikolatayı irice kıyın. Un, kakao ve karbonatı bir kaba eleyin ve kenara alın. Tereyağını iyice yumuşayana kadar çırpın. Üzerine esmerşeker, tozşeker ve vanilya ekleyip 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin. Ardından elediğiniz kuru malzemeyi ekleyip dikkatlice karıştırın. En son çikolata parçalarını da ekleyip özleşene kadar biraz daha karıştırın. Hamuru tezgaha alıp toparlayın ve rulo yapın. Streç filme sarıp buzdolabında 1 saat bekletin. Buzdolabından çıkardığınız kurabiye hamurunu 1.5 cm kalınlığında dilimleyin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine aralarında boşluklar kalacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 12-13 dakika pişirin.