Çikolatalı Kurabiyeler

Yumurta ve toz şekeri birlikte çırpın ve üzerine 2 çorba kaşığı tereyağını ilave edin. Karışıma rendelenmiş bitter çikolata, kabartma tozu, vanilya ve tuzu da katıp iyice karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar karışıma un ekleyin. Hazırladığınız hamurdan mandalina iriliğinde bir parça alarak, iki parmak kalınlığında silindir şeklinde yuvarlayın. Daha sonra bu hamurdan bir parmak uzunluğunda parçalar kesip elinizle yuvarlayıp top kurabiyeler elde edin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Tepsiyi 200 dereceye ayarlanmış fakat önceden ısıtılmamış fırına koyup 20 dakika, üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Kalan tereyağını eritip kurabiyelerin üzerine sürün. Tekrar fırına koyup 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğuması için bir kenara alın. Üzeri için, bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Kurabiyeleri çikolataya batırıp servis tabağına alın. Beyaz çikolatayı küçük parçalar halinde kırıp krema ile karıştırın. Benmari usulü eritip kurabiyelerin üzerine gezdirerek servis yapın.