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Çikolatalı Bisküvi

Çikolatalı Bisküvi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket rendelenmiş bitter çikolata

1 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı fındık

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp iyice karıştırın. Hamur toparlandıktan sonra düz zemine alıp, silindir şekline getirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp, bir parmak kalınlığında dilimleyin. Yeniden tepsiye dizin ve 10 dakika daha pişirin. Soğutup servis yapın.
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