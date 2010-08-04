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Çikolatalı ve Hindistancevizli Kurabiye

Çikolatalı ve Hindistancevizli Kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Üç buçuk su bardağı un

4 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı hindistan cevizi

Yarım su bardağı dövülmüş fındık

2 çorba kaşığı kakao

Sosu için:

2 çay bardağı çiğ krema

2 paket 80 gramlık rendelenmiş bitter çikolata

Süslemek için:

Yeterince vişne reçeli tanesi

YAPILIŞI

Un, tereyağı veya margarini bir kaba alıp özleşene kadar yoğurun. Kalan malzemeyi de en son kakao olacak şekilde üzerine ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekillendirerek yuvarlak kurabiyeler hazırlayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Daha sonra her kurabiyenin tam ortasına parmağınızla bastırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sosu için, kremayı bir kaba alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte kaynama noktasına gelince ocaktan alın. Rendelenmiş çikolatanın üzerine döküp karıştırın. Kurabiyeleri servis tabağına alın. Ortalarındaki boşluklara birer vişne reçeli tanesi koyun. Erittiğiniz çikolatayı kurabiyelerin üzerine gezdirip çikolatalı sahlep ile birlikte servis yapın.
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