Çilek Kremalı Bisküvi

Sofra Tarifi

2 su bardağı un 1 su bardağı pudra şekeri 200 gram tereyağı 2 çorba kaşığı glikoz 12-13 adet yumurta akı Çilekli krema için: 150 gram çilek 1 su bardağı krema 200 gram sütlü çikolata (1 paket 80 gram) Süslemek için: Çilek ve pudra şekeri

YAPILIŞI

Çilekli krema için kremayı kaynatıp ocaktan alın. Çikolata ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Üzerine blenderden geçirilmiş çileği ilave edin. 1 gün buzdolabında dinlendirin. Bisküvi için un, pudra şekeri, tereyağı, glikoz ve yumurta akını iyice çırpın. Fırın tepsisine, 7 cm çapında 12 adet çember kalıp yerleştirin. Karışımı kalıplara paylaştırıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuyunca kalıplardan çıkarıp 3 adet bisküvinin arasına önceden hazırladığınız kremadan sürün. Kalan bisküvilere de aynı işlemi uygulayın. Pudra şekeri serpin. Çilekle süsleyip servis yapın.