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Çilek Kremalı Bisküvi

Çilek Kremalı Bisküvi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

200 gram tereyağı

2 çorba kaşığı glikoz

12-13 adet yumurta akı



Çilekli krema için:

150 gram çilek

1 su bardağı krema

200 gram sütlü çikolata (1 paket 80 gram)



Süslemek için: Çilek ve pudra şekeri

YAPILIŞI

Çilekli krema için kremayı kaynatıp ocaktan alın. Çikolata ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Üzerine blenderden geçirilmiş çileği ilave edin. 1 gün buzdolabında dinlendirin. Bisküvi için un, pudra şekeri, tereyağı, glikoz ve yumurta akını iyice çırpın. Fırın tepsisine, 7 cm çapında 12 adet çember kalıp yerleştirin. Karışımı kalıplara paylaştırıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuyunca kalıplardan çıkarıp 3 adet bisküvinin arasına önceden hazırladığınız kremadan sürün. Kalan bisküvilere de aynı işlemi uygulayın. Pudra şekeri serpin. Çilekle süsleyip servis yapın.
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