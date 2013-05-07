Çilek Kremalı Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı un
1 su bardağı pudra şekeri
200 gram tereyağı
2 çorba kaşığı glikoz
12-13 adet yumurta akı
Çilekli krema için:
150 gram çilek
1 su bardağı krema
200 gram sütlü çikolata (1 paket 80 gram)
Süslemek için: Çilek ve pudra şekeri
YAPILIŞI
Çilekli krema için kremayı kaynatıp ocaktan alın. Çikolata ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Üzerine blenderden geçirilmiş çileği ilave edin. 1 gün buzdolabında dinlendirin. Bisküvi için un, pudra şekeri, tereyağı, glikoz ve yumurta akını iyice çırpın. Fırın tepsisine, 7 cm çapında 12 adet çember kalıp yerleştirin. Karışımı kalıplara paylaştırıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuyunca kalıplardan çıkarıp 3 adet bisküvinin arasına önceden hazırladığınız kremadan sürün. Kalan bisküvilere de aynı işlemi uygulayın. Pudra şekeri serpin. Çilekle süsleyip servis yapın.