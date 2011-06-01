Çilekli Kurabiye

Sofra Tarifi

2 su bardağı un Bir tutam tuz 50 gram margarin 8 çorba kaşığı süt Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker Süslemek için: Yarım kg çilek 1 su bardağı soğuk süt 1 paket krem şanti

YAPILIŞI

Unu eleyin. İçine tuz ve oda sıcaklığında margarini ekleyin. Malzemeyi yoğurmaya başlayın. Ardından toz şekeri ekleyin. Biraz daha karıştırıp sütü ekleyin. İyice yoğurduğunuz hamuru hafifçe unlanmış düz bir zemine alın. Merdaneyle 2 cm kalınlığında açın. Çay bardağıyla 12 adet yuvarlak kesin. Üzerlerine fırçayla süt sürün. Yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi oluncaya dek pişirin. Fırından çıkarıp enlemesine ikiye kesin. Soğumaya bırakın. Kremşantiyi sütle çırpın ve arasına sürün. İkiye bölünmüş çilekleri yerleştirip, servis yapın.