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Çıtır Kurabiye

Çıtır Kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

Yarım çorba kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

1 adet yumurta

3 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

100 gram damla çikolata

50 gram mısır gevreği

YAPILIŞI

Öncelikle margarin, yoğurt ve şekeri derin bir kaba alın. Sıvı yağ, rendelenmiş portakal kabuğu, yumurta, karbonat ve unu ekleyin. Yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Mısır gevreği ve damla çikolataları ayrı bir yerde karıştırın. Kurabiyeleri bu malzemeye bulayın. Yağlanmış tepsiye dizin. 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
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