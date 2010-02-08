Çıtır Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram margarin
Yarım çorba kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
1 adet yumurta
3 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
100 gram damla çikolata
50 gram mısır gevreği
YAPILIŞI
Öncelikle margarin, yoğurt ve şekeri derin bir kaba alın. Sıvı yağ, rendelenmiş portakal kabuğu, yumurta, karbonat ve unu ekleyin. Yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Mısır gevreği ve damla çikolataları ayrı bir yerde karıştırın. Kurabiyeleri bu malzemeye bulayın. Yağlanmış tepsiye dizin. 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.