Çıtır Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle margarin, yoğurt ve şekeri derin bir kaba alın. Sıvı yağ, rendelenmiş portakal kabuğu, yumurta, karbonat ve unu ekleyin. Yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Mısır gevreği ve damla çikolataları ayrı bir yerde karıştırın. Kurabiyeleri bu malzemeye bulayın. Yağlanmış tepsiye dizin. 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.