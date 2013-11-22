Dişim Çıktı

hamuru ile kaplayıp, dilediğiniz şekilde süsleyin.

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini iyice karıştırın. Buğday nişastası, yumurta, süt, un ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirip, 4 parçaya bölün. Her bir parçayı merdane yardımıyla açıp, diş şeklindeki kalıpla kesin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri beyaz kalacak şekilde kontrol ederek pişirin. Soğuduktan sonra şeker