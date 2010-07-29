Dondurmalı Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram vanilyalı dondurma
1 paket 175 gramlık pötibör bisküvi
8-10 adet dondurulmuş böğürtlen
1 dal nan
YAPILIŞI
Dondurmayı derin dondurucudan buzdolabının içine alarak biraz yumuşamasını sağlayın. Dört adet
bisküviyi düz bir tabağa yerleştirin. Üstlerine biraz dondurma koyup ikinci bisküviyi üzerine kapatın.
Bu şekilde arzunuza göre katlar oluşturun. En üstte dondurma olacak şekilde derin dondurucuda 1-2 saat bekletin. Dolaptan alıp böğürtlen ve nane yapraklı ile süsleyerek servis yapın.