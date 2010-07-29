Dondurmalı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dondurmayı derin dondurucudan buzdolabının içine alarak biraz yumuşamasını sağlayın. Dört adet

bisküviyi düz bir tabağa yerleştirin. Üstlerine biraz dondurma koyup ikinci bisküviyi üzerine kapatın.

Bu şekilde arzunuza göre katlar oluşturun. En üstte dondurma olacak şekilde derin dondurucuda 1-2 saat bekletin. Dolaptan alıp böğürtlen ve nane yapraklı ile süsleyerek servis yapın.