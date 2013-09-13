Elma Sulu Bademli Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 ml elma suyu
Üç buçuk su bardağı un
1 çay bardağı süt
250 gram margarin
1 su bardağı ince dövülmüş badem
1 paket vanilya
İki buçuk çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın
Üzerine:
Pudra şekeri, tarçın
YAPILIŞI
Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı derin bir kaba eleyin. Eritilmiş margarin, süt ve bademi ekleyip yoğurun. Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Kurabiyeleri yağlı kağıt üzerine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri pembeleşene kadar 45-50 dakika pişirin. Elma suyunu derin bir tencerede ısıtın. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri elma suyuna atıp 2-3 dakika bekletin. Süzgeçle çıkartıp servis tabağına alın.
Servis yapmadan önce üzerine pudra şekeri ve tarçın serpin.