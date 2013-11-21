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Elmalı Çikolatalı Kurabiye

Elmalı Çikolatalı Kurabiye
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet elma

7 çorba kaşığı pudra şekeri

İki buçuk su bardağı un

1 paket margarin

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı damla çikolata



Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin. 2 çorba kaşığı pudra şekeri ekleyip ocağa oturtun. Elma pişene dek karıştırıp, ocaktan alın. Ayrı bir yerde kalan 5 çorba kaşığı pudra şekeri, un, margarin, tarçın ve cevizi iyice yoğurun. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizle açın. Ortasına 1 tatlı kaşığı elmalı harç koyup kapatın. Hamur bitene dek işlemi tekrarlayın. Buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirip, yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine damla çikolata serpiştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 20 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.
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