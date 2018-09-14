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Elmalı Rulo Kurabiye

Elmalı Rulo Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un



İÇ MALZEME İÇİN:

3 adet elma

1 çay bardağı toz şeker

3-4 parça turunç reçeli

1 çay bardağı kırılmış ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın



ÜZERİ İÇİN:

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağını eritip ılıtın. Yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu hamur yoğurma kabına alın. Üzerine tereyağını ekleyip iyice yoğurun. İç malzeme için elmaların kabuğunu soyup çekirdeklerini temizleyin ve rendeleyin. Tavaya alıp toz şekeri ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tavayı ocaktan alıp küçük parçalar şeklinde kesilmiş turunç reçeli, ceviz ve tarçını ekleyip karıştırın. Hamuru 3 mm kalınlığında olacak şekilde açın. 8x8 cm'lik kare bir kalıpla kesip üzerine elmalı harcı paylaştırın. Rulo şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırçayla eritilmiş tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serperek servis yapın.
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