Elmalı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pötibör bisküvileri kenarları yüksek, kare veya dikdörtgen, bir fırın kabının içine dizin. Üzerine kabukları soyulmuş ve çok ince yarım ay şeklinde doğranmış elma dilimlerini yayın. Dövülmüş ceviz ve tarçın serpin. Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırın. Hamuru cevizlerin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Hamurun pişip pişmediğini bıçakla kontrol edin (içine batırdığınız bıçakta hamur kalmıyorsa pişmiş demektir). Fırından çıkartıp ılınması için kenara alın. Ilındıktan sonra su bardağının ağız kısmıyla yuvarlak ve ay şeklinde parçalar kesin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.