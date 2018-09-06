Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur malzemesini derin bir kaba alıp yoğurun ve yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin. Elinizi ara sıra ıslatarak hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp rulo yapın ve uçlarını üst üste koyarak birleştirin. Yumurta sarısı sürüp, fındık serpin ve pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında renk değiştirip, fındık kızarana dek pişirin.