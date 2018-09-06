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Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 çorba kaşığı fındık unu

1 su bardağı karabuğday unu

1/2 su bardağı mısır unu

1 adet yumurtanın akı

20 gram tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı pekmez

1-2 tutam kaya tuzu

1/2 su bardağı su

1 çay kaşığı toz mahlep



ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

File fındık

YAPILIŞI

Hamur malzemesini derin bir kaba alıp yoğurun ve yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin. Elinizi ara sıra ıslatarak hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp rulo yapın ve uçlarını üst üste koyarak birleştirin. Yumurta sarısı sürüp, fındık serpin ve pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında renk değiştirip, fındık kızarana dek pişirin.
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