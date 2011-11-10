FINDIKLI KARELER

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YAPILIŞI

Hamur malzemelerini un ve kabartma tozu hariç hepsi ilave edilip yoğurulur en son un ve k.tozu ilave edilir.büyük fırın tepsisinin içini tereyağla iyice yağladıktan sonra yaptığımız hamuru elimizle düzgünce yayıyoruz.Hafif ele yapışan bir hamur oluyor sakın un ilave etmeyin.sonra üzeri için yumurta aklarını iyicene çırpıp kar gibi olmaya başlayınca şekerini ilave edip şekerler içinde eriyip katı bir hale gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz.en son iyice çekmiş olduğumuz fındığı da ilave edip tahta bir kaşık veya spatulayla iyice yediriyoruz ve hamurun üzerine döküp eşit şekilde yayıyoruz.Ve önceden ısıtılmış orta hararetli fırında hafif pembe oluncaya kadar pişiriyoruz.piştikten sonra fırından hemen çıkartıyoruz yoksa hamur sertleşiyor.ve küçük kareler halinde dilimliyoruz.Afiyet olsun...