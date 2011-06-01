Fındıklı Rulo

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker, kabartma tozu, yumurta, yoğurt, margarin ve aldığı kadar unu, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, yarım saat dinlendirin. Üç bezeye ayırın. Her bir bezeyi, merdane yardımıyla 30 cm çapında açın. İç harcı için, ceviz, tarçın ve toz şekeri karıştırın. Hamurların üzerine harcı pay edip iyice yayın. Rulo şeklinde sarın. İki parmak eninde kesip hafifçe yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin.