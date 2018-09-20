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Fıstık Ezmeli Kurabiye

Fıstık Ezmeli Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı (140 gram) fıstık ezmesi

1 adet orta boy yumurta

1 çay bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı (80 gram) oda sıcaklığında tereyağı

1.5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Fıstık ezmesi, yumurta, toz şeker ve tereyağını derin bir kaseye alın. Un, kabartma tozu ve karbonatı ilave ederek yoğurun. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hamurlardan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın. 4-5 cm arayla fırın tepsisine dizin. Bir çatal yardımıyla topların üzerine çizikler atarak bastırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyeler oda sıcaklığına gelince servis yapın.
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