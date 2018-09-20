Fıstık Ezmeli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fıstık ezmesi, yumurta, toz şeker ve tereyağını derin bir kaseye alın. Un, kabartma tozu ve karbonatı ilave ederek yoğurun. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hamurlardan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın. 4-5 cm arayla fırın tepsisine dizin. Bir çatal yardımıyla topların üzerine çizikler atarak bastırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyeler oda sıcaklığına gelince servis yapın.