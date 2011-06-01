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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Gerebiç

Gerebiç

Gerebiç
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg irmik

Yarım kg un

Bir buçuk su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1'er çay kaşığı karbonat ve mahlep



İçi için: 1 su bardağı ceviz içi

2 çorba kaşığı toz şeker

Yarım çorba kaşığı tarçın ve toz karanfil karışımı

YAPILIŞI

Öncelikle zeytinyağını kızdırıp, içine birkaç küçük parça ekmek atıp kızartın. Soğuması için zeytinyağını kenara alın. Unla irmiği karıştırıp ortasını açın. Sırasıyla zeytinyağı, mahlep, su ve karbonatı koyarak iyice yoğurun. Hamuru en az 4-5 saat dinlendirin. Ceviz içini bıçakla kıyın, içine şeker, tarçın ve karanfili koyup karıştırın. Dinlendirilmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Ortasını içli köfte gibi oyarak hazırlanan içten bir kaşık koyup ağzını kapatın. Kapatılan kısmı dışa gelecek şekilde gerebiç kalıbına yerleştirin. Kalıbı hafif yere vurarak gerebiçleri kalıptan çıkartın. Yağlanmış tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
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