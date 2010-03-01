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Gökkuşağı Kurabiyeler

Gökkuşağı Kurabiyeler
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 paket margarin (250 gram)

1 çay kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya

Üç buçuk su bardağı un

1 çay bardağı toz badem

Üzerine:

Farklı renkte gıda boyaları

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta, eritilmiş margarin, sıvı yağ, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı elinizle karıştırın. Un, daha sonra toz badem ilave edip iyice yoğurun. Hamuru 2 bezeye ayırın. Bezelere farklı renkte bir-iki damla gıda boyası ilave edin ve yeniden ayrı ayrı yoğurun. Yağlı kağıt üzerine sıkma torbasıyla tırtıl şeklinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirip servis yapın.
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