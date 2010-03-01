Gökkuşağı Kurabiyeler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta, eritilmiş margarin, sıvı yağ, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı elinizle karıştırın. Un, daha sonra toz badem ilave edip iyice yoğurun. Hamuru 2 bezeye ayırın. Bezelere farklı renkte bir-iki damla gıda boyası ilave edin ve yeniden ayrı ayrı yoğurun. Yağlı kağıt üzerine sıkma torbasıyla tırtıl şeklinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirip servis yapın.