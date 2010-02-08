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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Golden Bisquit

Golden Bisquit

Golden Bisquit
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

2-3 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

140 gram kıyılmış file badem

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın. Silindir şekline getirip bütün halde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri altın sarısı olana dek en az yarım saat pişirin. Fırından alıp 15 dakika dinlendirin. Daha sonra yarım parmak genişliğinde dilimleyin. Yeniden fırına verip 15 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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