Golden Bisquit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın. Silindir şekline getirip bütün halde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri altın sarısı olana dek en az yarım saat pişirin. Fırından alıp 15 dakika dinlendirin. Daha sonra yarım parmak genişliğinde dilimleyin. Yeniden fırına verip 15 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.