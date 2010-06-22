Hamurlu Elma Tatlısı

Sofra Tarifi

10 adet elma Yarım limonun suyu Yeteri kadar su 1 çay bardağı sıvı yağ 3 çorba kaşığı tereyağı 1 kahve fincanı yoğurt 1 çorba kaşığı sirke Bir tutam tuz Yarım paket kabartma tozu Aldığı kadar un 1'er çay bardağı ince kıyılmış ceviz ve toz şeker 1 çay kaşığı tarçın Bir tutam toz karanfil 1 adet çırpılmış yumurta Sos için: 2 kahve fincanı toz şeker 1 tatlı kaşığı nişasta 2 çorba kaşığı un 1 paket vanilya Mercimek büyüklüğünde damla sakızı Üç buçuk su bardağı süt Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını temizleyin. Koçan çıkarıcı veya meyve bıçağı ile elmaların şeklini bozmadan çekirdeklerini çıkarın. Derin bir kapta limon suyu ve suyu karıştırıp, elmaları suda bekletin. Sıvı yağ, tereyağı, yoğurt, sirke, tuz, kabartma tozu ve unu iyice yoğurun. Hamurun üzerini tülbentle örtüp, 15-20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla 2 mm kalınlığında ve büyükçe bir daire şeklinde açın. Daha sonra hamurdan 13 adet, 12-14 cm'lik daire çıkarın. 3 adet hamuru süsleme yapmak için kenara ayırın. Elmaların suyunu süzüp, iyice kurulayın. Hamurları tezgahın üzerine ayrı ayrı yerleştirin. Tam ortalarına elmaları oturtun. Ayrı bir yerde ceviz, toz şeker, tarçın ve toz karanfili karıştırıp, karışımı elmaların ortalarına pay edin. Hamurun uçlarına fırça yardımı ile yumurta sürün. Hamurların kenarlarından tutup elmaların üzerini kapatacak şekilde örtün. Açılmaması için elinizle iyice bastırın. Kenara ayırdığınız 3 adet hamurdan şekiller çıkarıp, elmaların kenarlarına yapıştırın. Üst kısımlarına bıçağın ucu ile birer delik açın. Yağlanmış fırın tepsisine elmaları yerleştirin. Bu şekilde 30 dakika dinlendirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, hamurlar renk alana kadar pişirin. Sonrasında fırının ısısını 180 dereceye düşürün. Elmalar yumuşayıp, hamur altın sarısı renk aldığında fırından çıkarın. Sos için toz şeker, nişasta, un, vanilya ve damla sakızını soğuk süte ilave edip ocağa oturtun. İyice karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Ocaktan indirmeye yakın tereyağını ekleyip, 5 dakika çırpma teli ile karıştırın. Sos ılındığında elmalarla birlikte servis yapın.