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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Haşhaşlı Kraker

Haşhaşlı Kraker

Haşhaşlı Kraker
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı haşhaş

2 çorba kaşığı susam

4 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağından bir parmak fazla buzlu su

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu ve tuzu derin bir kaba eleyin. Haşhaş ve susamı ekleyip karıştırın. Soğuk tereyağını ve buzlu suyu ekleyip parmak ucuyla yoğurun. Hamuru unlanmış düz bir zemin üzerinde merdaneyle 1 cm kalınlığında açın. Kalıplarla kesip yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
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