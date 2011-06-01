Haşhaşlı Kraker

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu ve tuzu derin bir kaba eleyin. Haşhaş ve susamı ekleyip karıştırın. Soğuk tereyağını ve buzlu suyu ekleyip parmak ucuyla yoğurun. Hamuru unlanmış düz bir zemin üzerinde merdaneyle 1 cm kalınlığında açın. Kalıplarla kesip yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.