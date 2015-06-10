Hindistan Cevizli Kepekli Kurabiye

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MALZEMELER
90 gr tereyağ(oda sıcaklığında)
60 gr esmer şeker
1 yumurta(oda sıcaklığında)
20 gr Hindistan cevizi
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi aroması
150 gr kepekli un
70 gr normal un
1/4 çay kaşığı karbonat
1/4 çay kaşığı kabartma tozu
YAPILIŞI
Fırını 180 C ye ayarlayarak ön ısıtma yapın.
Tepsiye yağlı kağıt serin.
Tereyağ ile şekeri kabarık bir yapıya sahip olana kadar mikserle çırpın.
Hafif çırpılmış yumurtayı ve Hindistan cevizi aromasını ilave edin.
Un, kepekli un, kabartma tozu, karbonat ve hindistan cevizini ekleyerek yoğurun.
Cevizden biraz daha küçük toplar yaparak tepsiye dizin.
Üzerine çatalla bastırarak düzleştirin.
180 C de 12 dk pişirin.