Hindistan Cevizli Kepekli Kurabiye

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YAPILIŞI

Fırını 180 C ye ayarlayarak ön ısıtma yapın.



Tepsiye yağlı kağıt serin.



Tereyağ ile şekeri kabarık bir yapıya sahip olana kadar mikserle çırpın.



Hafif çırpılmış yumurtayı ve Hindistan cevizi aromasını ilave edin.



Un, kepekli un, kabartma tozu, karbonat ve hindistan cevizini ekleyerek yoğurun.



Cevizden biraz daha küçük toplar yaparak tepsiye dizin.



Üzerine çatalla bastırarak düzleştirin.



180 C de 12 dk pişirin.