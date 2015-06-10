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Hindistan Cevizli Kepekli Kurabiye

Hindistan Cevizli Kepekli Kurabiye
  • 35 Adet
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MALZEMELER

90 gr tereyağ(oda sıcaklığında)



60 gr esmer şeker



1 yumurta(oda sıcaklığında)



20 gr Hindistan cevizi



1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi aroması



150 gr kepekli un



70 gr normal un



1/4 çay kaşığı karbonat



1/4 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Fırını 180 C ye ayarlayarak ön ısıtma yapın.

Tepsiye yağlı kağıt serin.

Tereyağ ile şekeri kabarık bir yapıya sahip olana kadar mikserle çırpın.

Hafif çırpılmış yumurtayı ve Hindistan cevizi aromasını ilave edin.

Un, kepekli un, kabartma tozu, karbonat ve hindistan cevizini ekleyerek yoğurun.

Cevizden biraz daha küçük toplar yaparak tepsiye dizin.

Üzerine çatalla bastırarak düzleştirin.

180 C de 12 dk pişirin.
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