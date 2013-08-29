Hindistancevizli Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram margarin
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı toz şeker
1 su bardağı un
1 su bardağı hindistan cevizi rendesi
YAPILIŞI
Tozşeker ve oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırarak krema haline getirin. Üzerine unu eleyin ve hindistan cevizini ekleyin. Yoğurmadan karıştırarak unu yedirin. Hamuru yuvarlayarak 5 cm kalınlığında rulo yapın. 1'er cm kalınlığında dilimleyin. Dilimleri elinizle hafifçe yassılaştırın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp bisküvileri yerlerinden oynatın. Soğuduktan sonra servis yapın.