DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Hindistancevizli Çikolatalı Kurabiye

Hindistancevizli Çikolatalı Kurabiye

Hindistancevizli Çikolatalı Kurabiye
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı un

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk su bardağı mısır nişastası

3 çorba kaşığı hindistan cevizi

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

Süslemek için:

1 çorba kaşığı hindista ncevizi

Nar taneleri, 2-3 dal nane

YAPILIŞI

Yumurta hariç bütün malzemeyi geniş bir kaba alın. Elinizle ovuşturarak dağınık görünümlü bir karışım hazırlayın. Üzerine yumurtaları kırıp yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayarak yassı kurabiyeler hazırlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis tabağına alıp üzerine hindistan cevizi serpin. Nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN