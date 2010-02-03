Hindistancevizli Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

1 çay bardağı un Bir buçuk çay bardağı toz şeker 3 çorba kaşığı tereyağı Bir buçuk su bardağı mısır nişastası 3 çorba kaşığı hindistan cevizi 3 çorba kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 2 adet yumurta Süslemek için: 1 çorba kaşığı hindista ncevizi Nar taneleri, 2-3 dal nane

YAPILIŞI

Yumurta hariç bütün malzemeyi geniş bir kaba alın. Elinizle ovuşturarak dağınık görünümlü bir karışım hazırlayın. Üzerine yumurtaları kırıp yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayarak yassı kurabiyeler hazırlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis tabağına alıp üzerine hindistan cevizi serpin. Nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.