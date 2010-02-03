Hindistancevizli Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı un
Bir buçuk çay bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk su bardağı mısır nişastası
3 çorba kaşığı hindistan cevizi
3 çorba kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
2 adet yumurta
Süslemek için:
1 çorba kaşığı hindista ncevizi
Nar taneleri, 2-3 dal nane
YAPILIŞI
Yumurta hariç bütün malzemeyi geniş bir kaba alın. Elinizle ovuşturarak dağınık görünümlü bir karışım hazırlayın. Üzerine yumurtaları kırıp yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayarak yassı kurabiyeler hazırlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis tabağına alıp üzerine hindistan cevizi serpin. Nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.