DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Hindistancevizli Kurabiye

Hindistancevizli Kurabiye

Hindistancevizli Kurabiye
  • 16 Adet
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

125 gram tereyağı

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

1 paketten (200 gram) 1 çay bardağı eksik mısır nişastası

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta



Arasına:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında 10 dakika beklettiğiniz tereyağını elinizle ufalayın ve bir kaba alın. Hindistan cevizi, toz şeker, mısır nişastası, un ve kabartma tozunu ekleyin. Bütün malzemeyi yoğurun. En son yumurtayı katın ve yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı avucunuzun içinde yuvarlayın ven yağlanmış tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Diğer taraftan krem şanti ile soğuk sütü çırpın ve kıvam alması için buzdolabında 1 saat bekletin. Daha sonra soğuyan kurabiyelerden birinin düz yüzeyine krem şanti sürün. Diğer kurabiyeyi üzerine kapatın. Kurabiyeler ve krem şanti bitene kadar işleme devam edin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN