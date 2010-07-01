Hindistancevizli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında 10 dakika beklettiğiniz tereyağını elinizle ufalayın ve bir kaba alın. Hindistan cevizi, toz şeker, mısır nişastası, un ve kabartma tozunu ekleyin. Bütün malzemeyi yoğurun. En son yumurtayı katın ve yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı avucunuzun içinde yuvarlayın ven yağlanmış tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Diğer taraftan krem şanti ile soğuk sütü çırpın ve kıvam alması için buzdolabında 1 saat bekletin. Daha sonra soğuyan kurabiyelerden birinin düz yüzeyine krem şanti sürün. Diğer kurabiyeyi üzerine kapatın. Kurabiyeler ve krem şanti bitene kadar işleme devam edin.