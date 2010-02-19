Hollanda Bisküvisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini, vanilyayı, yumurta akını ve kabartma tozunu bir kaba alın. Üzerine un ekleyip kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru unlanmış düz bir zeminde merdaneyle açın. Bisküvi kalıbı ile şekiller çıkartın. Yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hepsinin üzerine fırçayla yumurta akı sürüp toz şeker serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tepside soğutup servis yapın.