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Hollanda Bisküvisi

Hollanda Bisküvisi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

175 gram tereyağı

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı pudra şekeri

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini, vanilyayı, yumurta akını ve kabartma tozunu bir kaba alın. Üzerine un ekleyip kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru unlanmış düz bir zeminde merdaneyle açın. Bisküvi kalıbı ile şekiller çıkartın. Yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hepsinin üzerine fırçayla yumurta akı sürüp toz şeker serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tepside soğutup servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bisküvileri hava almayan bir kapta uzunca süre taze olarak saklayabilirsiniz.
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