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Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi

Besleyici ve unsuz hurmalı fıstıklı bu kurabiye hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de vücudunuzun formunu etkilemeyecek... Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi...
Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet ezilmiş hurma



130 gram toz antepfıstığı



130 gram toz badem



90 gram tozşeker



1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



2 çorba kaşığı irmik



3 adet yumurtanın akı



Üzeri için:



3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata


YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp özleşene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Soğuması için kenara alın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyeleri iki çatal yardımıyla çikolataya batırıp, pişirme kağıdı üzerine çıkarın. Donduktan sonra servis yapın.
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