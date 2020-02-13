Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp özleşene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Soğuması için kenara alın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyeleri iki çatal yardımıyla çikolataya batırıp, pişirme kağıdı üzerine çıkarın. Donduktan sonra servis yapın.