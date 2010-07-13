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Hurmalı Kurabiye

Hurmalı Kurabiye
  • 25 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

200 gram oda sıcaklığında

tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı zencefil

1 çorba kaşığı hindistan cevizi

2 çorba kaşığı kakao

İçi için:

1 su bardağı hurma

1 su bardağı dövülmüş fındık

1 tatlı kaşığı tarçın

Bulamak için:

Yarım su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Öncelikle içi için çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları incecik kıyın. Fındık ve tarçın ilave edip, karıştırın. Daha sonra hamur için yumurta ve toz şekeri derin bir kasede iyice çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağı ve sıvı yağ ilave edip, karıştırın. Un, kabartma tozu, zencefil ve hindistan cevizini ekleyip, ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar bütün malzemeyi yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru iki eşit parçaya ayırın. Yarısının içine kakaoyu ilave edip, yoğurun. Her iki hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Her bir bezeyi içli köfte yapar gibi hazırlayın. Hazırladığınız iç harcı bezelerin içine pay edip, kapatın. Kurabiyeleri toz şekere bulayıp, tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın.
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